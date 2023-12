Jorge Fossati llegará hoy a Lima y, en su valija, traerá algo más que ropas y copas. El estratega uruguayo sabe que, dentro de sus maletas, los escáneres del Jorge Chávez detectarán las esperanzas de más de 30 millones de hinchas de la selección peruana.

Y, según informa el personal del aeropuerto limeño, el equipaje no le hace peso. El septuagenario camina sonriente, confiado y ligero. Ligero como el DT que ya ganó una docena de títulos alrededor del mundo y que, también, al frente de todo un país, ya estuvo.

El cerebro del último título de Universitario, vigente campeón del fútbol peruano, tiene canas y muñeca de sobra, algo que demostró en tan solo nueve meses, resucitando a los cremas y llevándolos a la gloria.





El garequismo de Fossati

Jorge Fossati es historia pura aquí y allá y, a su favor, ya conoce cómo son nuestros futbolistas del campeonato local, pero ¡cuidado! La selección peruana no es de fiar: a los egos de los otrora mundialistas hay que agregarles el mal momento nacional.

Y no hablamos de política, no (por favor). Hablamos de que Perú es el último de la tabla de las eliminatorias sudamericanas y de que sólo ha podido anotar un gol en los seis partidos que se atrevió a jugar. ¡Ni el Uruguay que el mister tomó en 2004 estaba tan mal!

Recordemos que los charrúas, camino al Mundial del 2006, estaban penúltimos, pero contaban con figuras de talla universal como Godín, Recoba y Forlán. Había una materia prima fenomenal. ¿Y en Perú? Mejor no llorar.

Sin embargo, como se relató al inicio, el septuagenario llega con una maleta llena de esperanzas. Esperanzas en su paternalismo garequiano. Así como el ‘Tigre’ tuvo en Cueva a su mejor jugador, el mister lo tiene en Piero Quispe.





El reynosismo de Fossati

¿Lo único malo? Sí, leyó bien. ¡Hay algo malo en Jorge Fossati! Y no, no es ese orgullo que nunca le deja reconocer que también es humano y que, como todos nosotros, también se equivoca. No. ¡Lo malo en el uruguayo es que siempre juega con tres abajo!

Recordemos. En los pocos partidos que el -ahora- exentrenador de la ‘U’ perdió antes de salir campeón, tuvo momentos donde, a pesar de ir perdiendo, nunca renunció a retirar a uno de sus tres defensores en favor de un atacante más. Nunca.

Paradójicamente, Jorge Fossati contrasta su paternalismo garequiano con su fútbol reynosista. Así es. El esquema que tanto le criticamos al ‘Cabezón’, el uruguayo lo utiliza hasta el cansancio. ¿Lo hará mejor?





