Diego Maradona terminó feliz por el resultado de Dorados en las semifinales del Ascenso MX, pero el ánimo del entrenador cambió totalmente cuando le consultaron sobre la selección argentina.

El 'Pelusa' considera que la crisis que atraviesa la Albiceleste se debe a las malas decisiones que se han tomado. Además, señaló que los altos mandos no tienen en cuenta a profesionales como Gerardo Martino, Marcelo Gallardo, Ricardo Gareca, DT de la selección peruana, entre otros.

"En Argentina hacemos las cosas tan mal, que nos perdemos de reflotar al fútbol argentino", indicó Maradona, tras asegurar que México (país donde dirige) vive los mismos pros y contras que el conjunto sudamericano.

Enseguida, el campeón del mundo nombró a un grupo de técnicos y hombres de fútbol que pueden aportar a Argentina. "Tenemos al Menotti, 'Tata' Martino, Ricardo Gareca, Alfaro, Gallardo y el Mellizo Barros Schelotto, pero pasamos a (Lionel) Scaloni. Los argentinos estamos viviendo en el mundo del revés", señaló.

Diego Maradona, para terminar con el complicado tema, postuló a Gerardo Martino como primer candidato para hacerse cargo de la Albiceleste y, de paso, criticó al interino, Lionel Scaloni.

"Tenemos al muchacho este, Scaloni, que vuelvo a repetir, él no tiene la culpa de estar ahí. A Scaloni lo empujaron y él está. El problema es que se crea técnico mañana y diga 'no, yo quiero ir al Mundial'. No, vos podés ir al Mundial de motociclismo, de fútbol no. Entonces me da mucha bronca que tengamos que depender de un técnico, que no se si tendrá titulo, y dejemos que al Tata Martino se lo lleven los mexicanos", concluyó.



