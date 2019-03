Cristian Benavente no está descartado para la Copa América, según Ricardo Gareca

No lo llamó ahora, pero su presencia en la Copa América no está descartada. Cristian Benavente es otro de los ausentes en la selección peruana para los amistosos contra Paraguay y El Salvador, pero no ha sido descartado para el próximo torneo continental. Ricardo Gareca habló largo del 'Chaval'.

El entrenador de la selección peruana fue muy enfático para referirse a Cristian Benavente y las razones por las que no lo consideró en este llamado. "Nosotros, antes de hacer la lista, evaluamos todo, no solo cómo y cuánto está jugando. También vemos cuán lejos está de la sede del partido, el huso horario, el viaje, muchas cosas", indicó.

Y en el caso del 'Chaval' señaló: "que quede claro que a nosotros Cristian Benavente nos gusta como jugador. Quizá las resoluciones que tomen no nos gusten o creemos que están para cosas mayores y que eso puede afectarle a la selección. Personalmente me hubiese gustado que esté en otra liga, tiene las condiciones".

Ricardo Gareca explicó que el cambio de Bélgica a Egipto pesó a la hora de decidir su llamado. "El escenario en el cual lo vi en un momento en Bélgica al que fue ahora, deportivamente, no creo que sea un avance para él. Pero eso no le cierra las puertas".

"Quizá no está ahora pero sí podría cuando lo tengamos 15 días antes del torneo, dándole el descanso necesario y todos lo que se resuelve previo a la Copa América", finalizó el entrenador de la bicolor.

