La selección peruana se alista para enfrentar a Bolivia este jueves 11 de noviembre por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. A dos días del encuentro, el entrenador Ricardo Gareca dio una conferencia de prensa y tocó distintos puntos, como la falta de gol, la ausencia de Paolo Guerrero y el nivel de la ‘Verde’.

En primera instancia, se refirió a la falta de gol. “Si bien en los últimos partidos los delanteros no han marcado, estamos convencidos de que es una casualidad, no porque no tengan situaciones de gol, sino por otras circunstancias. Mientras hayan caminos y otros puedan anotar, estamos tranquilos”, explicó.

Y apuntó al caso de Gianluca Lapadula, quien hasta ahora no celebró por las Eliminatorias Qatar 2022: “Lo veo bien, tranquilo, trabajando. Cuando uno está enfocado y está metido en el partido, siempre tendrá chances. Un delantero puede errar una jugada, un gol pero siempre tendrá revanchas”.

De la misma forma, se refirió a las ausencias en la ‘Blanquirroja’. “Jugadores como Yoshimar Yotún son importantes, pero la selección ha dado muestras de poder responder con ese tipo de ausencias. En cuanto a Paolo Guerrero, viene trabajando en la Videna, se siente mejor, pero este año no jugará. Está mentalizado en volver la próxima temporada”, señaló el ‘Tigre’.

Sobre la selección de Bolivia: “Están bien anímicamente y es claro que futbolísticamente han levantado, no será fácil. Nosotros nos mentalizamos para cada partido. Hay que sacar primero este partido ante Bolivia, no va a ser fácil”, indicó.

“La selección no tiene que anticiparse, debemos ir sacando cada compromiso e intentar resolverlo. Estamos en condiciones de poder hacerlo. Mentalizarse es importante de cara a cada partido”, afirmó.

Además, Ricardo Gareca pidió a las autoridades que puedan permitir mayor presencia de hinchas. “Sabemos que serán partidos complicados, nos gustaría que puedan ampliar el aforo, pero esas son medidas que escapan a nosotros. Sabemos que los que vayan nos van a apoyar, además del entusiasmo que nos muestra la gente cuando vamos rumbo al estadio”, resaltó.

Finalmente, comentó que Pedro Aquino todavía se encuentra en recuperación y verán este miércoles si recibe el alta médica. “Para el partido ante Bolivia lo queremos al 100 %, pero no sabemos si podrá hacer fútbol. Ante Bolivia es difícil que juegue junto a Renato Tapia, en la medida que el equipo no pierda eficacia ofensiva lo consideraríamos”, sentenció.