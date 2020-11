La convocatoria de Gianluca Lapadula a la selección peruana fue destacada por Nicolás Spolli, compañero del delantero en el Genoa hace algunas temporadas. El defensa argentino fue claro en señalar que ‘Lapa’ -como él lo llama- siempre tuvo deseo de ponerse la camiseta blanquirroja.

“Siempre tuvo la intención de jugar en la selección peruana, de hecho siempre le decía ‘tienes que aprender a hablar mejor el español para cuando te llamen de Perú y se reía’. La verdad me pone contento porque el siempre quiso jugar para la selección de Perú, eso lo recuerdo muy bien”, aseguró en diálogo con RPP, Spolli.

Luego de dar a conocer que Gianluca Lapadula “entiende el español y se hace entender”, el futbolista que acaba de retirarse destacó las virtudes de atacante del Benevento, que ya tiene tres goles en la actual temporada de la liga italiana.

Nicolás Spolli, compañero de Gianluca Lapadula en Genoa. (Foto: AFP)

“Es un jugador de mucho temperamento, un delantero que no da ninguna pelota por perdida, que da el máximo por el equipo, trabaja para el equipo, no es solo el goleador. Más allá de tener un buen olfato para el gol, trabaja mucho para el equipo”, apuntó Spolli.

Nacido en Italia y de madre peruana, Gianluca Lapadula hizo los trámites para obtener sus documentos que lo acrediten como peruano y esté habilitado para ponerse la camiseta blanquirroja. “Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El ‘staff’ de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, expresó el delantero hace unos días, a la prensa italiana.