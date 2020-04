No pierde la chispa y no perdona ni al entrenador de la selección peruana. Christian Cueva volvió a hacer de las suyas y se burló del nuevo look de Ricardo Gareca durante esta época de aislamiento social. Recordemos que no es la primera vez que futbolistas de la bicolor hablan de la nueva apariencia del ‘Tigre’.

La paralización del fútbol y la cuarentena ha hecho que algunos personajes del fútbol mundial se vean distintos a cómo los solíamos ver en el campo de juego. El tiempo libre, y sin peluquerías abiertas, ha generado una serie de cambios en los looks de los deportes, como ha sido el caso reciente de Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana.

El entrenador de la selección peruana sorprendió a todos con un ‘look’ bastante peculiar durante una entrevista a un canal nacional, ya que se mostró con su habitual cabello largo y una barba poblada que no se salvó de las bromas de Christian Cueva.

Yotún y Flores acerca de Ricardo Gareca

“Si antes era mi papá, ahora es mi abuelo con este cambio de ‘look’. Hemos tenido contacto con él a través de un aplicativo con todos los jugadores, para saber cómo anda cada uno en el tema de salud con todo esto que estamos pasando. Pero lógicamente Ricardo Gareca tiene contacto con cada uno de los jugadores” , aseguró el futbolista en una entrevista con ESPN.

“Cuando pienso en la Selección, me entra una nostalgia porque es un sueño que siempre he tenido como futbolista y uno de los más grandes objetivos que he logrado en mi carrera es llegar al Mundial, eso me llena de optimismo para volver a lograrlo”, continuó.

En otro momento, el jugador de Pachuca respondió sobre algunas de las acciones de las cuales se arrepiente a lo largo de su carrera. “He fallado a mi familia, me he fallado a mi mismo, a Ricardo Gareca, quizás a mis compañeros, pero no sé si la palabra es ‘fallar’ simplemente dejé de hacer las cosas que estaba haciendo”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Joven con parálisis cerebarl logró levantar barra olímpica y deó este momento viral (28/04/2020)