Christian Cueva ha sido uno de los futbolistas más importantes en la etapa de Ricardo Gareca como entrenador de la selección peruana. El volante, cada vez que estuvo en la cancha, respondió con actuaciones destacadas y esto, entre tantos detalles, se debe a la gran relación que tienen ambos.

En una entrevista con Gol Perú, el jugador del Pachuca reconoció que el estratega argentino ha estado presente en los días más difíciles que vivió en su vida personal. No solo ello, el DT de la Blanquirroja hizo un seguimiento al mediocampista.

“En mi momento de rebeldía, él estuvo ahí. Lo primero que me dijo fue: ‘¿Cómo estás? Cuida mucho a tu familia’. Y yo me preguntaba por qué me decía eso. Pero empecé a notar la gran persona que es. Se fija mucho en lo humano”, aseguró Christian Cueva.

Además, ‘Aladino’ indicó que la influencia de Ricardo Gareca ha sido clave para su desarrollo personal y profesional. El jugador también dio mérito al ‘Tigre’ para que la unidad del equipo Bicolor sea una de las fortalezas.

“Él ha construido una familia en la selección peruana. Me marcó mucho cuando me preguntaba qué estaba pasando conmigo y me decía que soy un buen jugador. Pasó de un entrenador a un psicólogo en mi vida”, concluyó Cueva.

