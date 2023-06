La Selección Peruana le ganó 1-0 a Corea del Sur, pero no todo es alegría. Después del partido, Christian Cueva, quien fue suplente hoy, le respondió enérgicamente a todos sus críticos e, inclusive, se animó a compararse con algunos cracks mundiales.

“El tema de mi lesión a la rodilla me cortó mi preparación física. No es justificación, pero hay que analizar las cosas como son. Todo se enfocan en sólo en mi, pero yo no soy ni Messi ni Neymar ni Maradona, soy uno más”, declaró el popular ‘Aladino’.

Durante lo 34 minutos que jugó en el primer amistoso en Asia, Christian Cueva no tuvo ningún remate al arco ni pudo ganar en ninguno de los duelos individuales que tuvo, pero sí logró completar el 100% de los pases que intentó.

Cabe resaltar que el ‘10’ de la Selección Peruana no vive un buen momento tras su retorno a Alianza Lima donde aún no se consolida como titular al no gravitar ni en la Liga 1 ni en la Copa Libertadores hasta el momento.





