Christian Cueva, el ‘10’ de la Selección Peruana, dejó Arabia Saudita para volver a la Liga 1 y relanzar su carrera. Sin embargo, en Alianza Lima no ha encontrado el nivel esperado y, producto de ello, no logró hacerse del titularato en su club en lo que va del Torneo Apertura.

“Como todo jugador, uno espera estar en la Selección Peruana. Trabajo para eso. La última vez me tocó apoyar desde afuera, pero me siento tranquilo porque trato -en cada partido- de estar en la mejor forma y siempre me voy a preparar para eso”, contó el popular ‘Aladino’.

Asimismo, Christian Cueva analizó su momento en Alianza Lima, donde es el suplente de Andrés Andrade y compite con Pablo Lavandeira y Jairo Concha por el puesto: “Siempre me preparo para ser titular, pero también apoyo desde donde me toque”.

Sin embargo, no todo es lucha y trabajo para el habilidoso volante peruano, también es compartir con sus nuevos compañeros, quienes “me recibieron de gran forma y, en especial, Hernán Barcos. El vestuario es lo más lindo en Alianza Lima”.

Finalmente, sobre la jugada del penal - asistencia que le dio Hernán Barcos a Pablo Lavandeira contra Binacional, ‘Aladino’ reveló que “esa jugada estaba pactada conmigo, pero yo ya había salido del campo. Lo bueno fue que pudieron anotar el gol”.





