En el programa radial y televisivo Fox Radio de la cadena Fox Sports en Argentina, se discutió el presente de la selección chilena y el último encuentro de la selección peruana.

El 'Pollo' Vignolo, conductor del espacio argentino, sostuvo una conversación con su colega chileno Fernando Solabarrieta de Fox Sports Chile. Los periodistas comentaron sobre el oscuro presente de Chile en el fútbol. Luego de ello, Vignolo le preguntó a Solabarrieta si es que la Federación chilena pensaba reclamar los puntos del Peru vs. Colombia.

"Se dice que se espera que se actúe de oficio por parte de la FIFA respecto de las declaraciones del jugador peruano sobre una suerte de arreglo y, si no, por parte de la Federación", dijo el periodista chileno.

"Es muy evidente lo que pasa entre Colombia y Perú", responde el 'Pollo'. El periodista argentino no estaba seguro acerca de la iniciativa chilena, a lo que sus homólogos chilenos contestaron que la Federación pensaba en presentar un reclamo formal.

"A mí, por lo menos, no me parece que sea lo correcto, porque no me gustaría entrar a un mundial de esa manera", añadió Fernando Solabarrieta. Pese a esto, confirmaron que ya existe una decisión por parte de la Federación chilena.

"Los colombianos se nos acercaron y manejamos el partido", fueron las palabras de Tapia que incitaron el intento de protesta chilena. Aquí el video: