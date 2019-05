'Chalaca' Gonzales critica a Gareca por "maltratar" el nombre de Pizarro

César 'Chalaca' Gonzales, ex técnico de menores en la selección peruana, solicitó respeto para Claudio Pizarro este viernes al ser consultado sobre la polémica que se ha generado entre Ricardo Gareca y el 'Bombardero de los Andes', a partir de la ausencia del atacante en la convocatoria nacional para la Copa América.

El otrora estratega de Sport Boys y otros clubes reconoció que le agrada la nómina elegida por el seleccionador de la bicolor para el desafío continental, ya que el argentino "está apostando por gente nueva"; sin embargo, considera injusto el trato que recibió el actual delantero del Werder Bremen por parte del estratega, quien aseguró que el futbolista se autoexcluyó del certamen.



"No se entiende muy bien eso de que Pizarro se autoexcluyó, pero considero que esas cosas generan que se maltrate el nombre de Claudio. Pienso que Gareca no debió hacer ese comentario, porque yo creo que la juventud ve a Claudio como un ejemplo y habría que decir que nadie se mantiene como él en el extranjero. No soy 'pizarrista' ni ninguna viuda, respeto mucho su carrera", destacó Gonzales en diálogo con el portal 'fútbolperuano.com'.

En ese sentido, 'Chalaca' agregó que Pizarro podría ser llamado para una despedida al margen del próximo proceso de la 'Blanquirroja'. No obstante, aclaró que "tampoco se merece este maltrato por parte de la gente que lo ridiculiza y 'estupidiza'".



"Lo tratan de lo peor cuando es una excelente persona, un gran profesional", sentenció César Gonzales en la comunicación.