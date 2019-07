Carlos Zambrano: "Nunca le falté el respeto a mi selección ni hice alguna payasada como dijeron"

Es consciente que su ausencia en la selección peruana era merecida. Que no estaba en el momento idóneo para volver, pero también confesó que vivió su calvario solo. Carlos Zambrano habló de todo lo que significó su vuelta a la selección peruana luego de tres años y lo que vivió en todo ese tiempo que estuvo ausente.

"Les soy sincero, no me dolió para nada no estar en el Mundial. Al contrario sentí mucho orgullo de ver a mi equipo ahí y parar con esas bromas que me hacían de cuánto tiempo Perú no estaba ahí", dijo Carlos Zambrano quien aprovechó para hablar de un episodio que lo marcó durante el tiempo que no estuvo en la bicolor.

"Dijeron que me había hecho sacar una amarilla a propósito y que me escapé de la concentración. No me puedo olvidar de eso. Me amonestaron, quedé suspendido y pedí permiso para ir de inmediato a mi equipo. El profesor sabía lo que estaba pasando y entendió. Me dolió porque nunca le falté el respeto a mi selección ni hice alguna payasada como dijeron", indicó.

El regreso y la Copa América



Regresar a la selección peruana luego de tres años, llenó de felicidad al defensor que este miércoles 10 de julio cumplirá 30 años. "Durante el tiempo que no estuve, sé que no era el momento idóneo. El profesor me dijo que mientras tenga continuidad las puertas del equipo estarán abiertas y en ese momento no lo tenía, cambiaba de equipo a cada rato. No merecía y no sentía que era el momento para volver", señaló.

Y agregó que esta Copa América le permite inflar el pecho de orgullo y que se ha sentido muy cómodo. "Tenemos un grupo espectacular y un entrenador que a pesar de los resultados, como el 5-0 ante Brasil, siempre nos respaldó y nos llenó de confianza. Esta selección, a pesar de no tener 500 o mil jugadores en el extranjero, está para ganarle a cualquiera".

Y de la final señaló: "Siento que tuvimos la oportunidad de ganarlo. Brasil no fue muy superior. En el primer tiempo tuvo dos opciones de anotar y las convirtió y esa fue la diferencia", indicó.