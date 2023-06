La Selección Peruana le ganó 1 a 0 a Corea del Sur en Asia con un golazo de Bryan Reyna, quien sumó su segundo tanto con la ‘Blanquirroja’ y apunta a ser el “gran descubrimiento” de la era Juan Reynoso.

“Yo siempre salgo con confianza al campo. No me importa si hay mucha o poca gente, eso es gracias al respaldo que me da el comando técnico y mis compañeros. Salgo a dar lo mejor de mi”, declaró el 26 ‘Bicolor’.

Durante los 80 minutos que estuvo en el campo, Bryan Reyna intentó anotar solamente en 1 oportunidad, logrando el único gol del partido. Además, el delantero completó el 81% de sus pases y ganó el 67% de sus duelos individuales.

Gracias a estas estadísticas, el habilidoso extremo aliancista fue el segundo mejor jugador en la victoria de la Selección Peruana ante Corea del Sur, solamente por detrás de Pedro Gallese, que tapó tres disparos con destino de gol.





VIDEO RECOMENDADO: