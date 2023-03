Uno de los jugadores sensación del fútbol peruano es Bryan Reyna y, tras sus buenas actuaciones en la Selección Peruana en los primeros amistosos de la ‘era Reynoso’, el extremo de Alianza Lima se ganó un puesto entre los habituales convocados de la ‘blanquirroja’; sin embargo, el habilidoso delantero no estará en los fogueos más importantes de esta nueva etapa.

Sobre su ausencia en la mini gira europea de la ‘bicolor‘ donde enfrentarán a la Selección de Alemania el 25 de marzo y a Marruecos tres días después, Bryan Reyna confesó que “es complicada, pero ya vendrán más partidos con la Selección Peruana y espero estar, pero tengo que trabajar duro para eso”.

Bryan Reyna entrenó toda la semana con la Selección Peruana, pero no jugará con ella en Europa ni tampoco lo hizo con Alianza Lima en Huancayo el fin de semana. Esto se debe a “una lesión en la parte posterior de la pierna, que ya venía un poco cargada y, ahí mismo, es donde me sentí y se me complicó un poco. Sentí un dolor en la zona”.





¿Bryan Reyna jugará ante Atlético Grau por la fecha 1?





Sobre su posible inclusión entre los convocados de Alianza Lima para el duelo ante Atlético Grau, Bryan Reyna mencionó que “si Dios quiere, sí estaré. Depende de cómo vaya mi recuperación, pero yo sí quiero estar el domingo. Yo creo que sí llego al fin de semana”.

Finalmente, el ex Cantolao aclaró que jugar a la una de la tarde en Piura da “mucho calor, pero no pasa nada. Al inicio cuesta un poco, pero al final uno se acostumbra. No han dicho nada de eso (el horario), no sé cómo será, pero estamos preparados para jugar a cualquier hora”.





