Después de siete años consecutivos en el fútbol europeo, André Carrillo decidió continuar su carrera en Arabia Saudita. Luego del Mundial Rusia 2018, torneo que la ‘Culebra’ jugó con la selección peruana, se unió a las filas del Al Hilal.

El atacante ha recordado en una entrevista con ESPN cómo llegó al conjunto asiático. El delantero admitió que el amistoso que disputó la Blanquirroja frente a los saudíes, previo a la Copa del Mundo, pudo ser clave.

“Puede ser que llegué al Al Hilal por el partido contra Arabia Saudita. El presidente del club me dijo que estuvo presente en la tribuna. Creo que fueron a ver a otros jugadores, no sabría decirte si eran otros peruanos”, contó.

Además, la presencia del entrenador Jorge Jesus fue clave porque ya conocía el trabajo de André Carrillo. El extremo recordó que el estratega portugués lo dirigió un breve periodo en el Sporting Lisboa.

“También influyó que él llegó fichó por el Al Hilal. Me tuvo tres meses en el Sporting y yo era una pieza clave en su equipo. Me amaba y me dijo yo quiero traerte, tú vas a ser mi primera opción, yo sin pensarlo dije ‘vamos’”, señaló.

La reacción de Ricardo Gareca

La elección de André Carrillo tuvo diversas repercusiones. Una de las primeras personas que conversó con la ‘Culebra’ fue Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, para expresarle su opinión sobre el paso que dio en su carrera.

“El profesor quiere lo mejor para mí, cuenta mucho conmigo. Recibí bien su opinión cuando me dijo que le gustaría verme en Europa, en un nivel más alto. La verdad es que yo firmé y no consulté con nadie”, indicó el extremo, quien defendió su postura.

“Le dije (a Ricardo Gareca) que estoy bien aquí, no siento que he perdido mi fútbol. Tengo continuidad, hago goles, doy asistencias. Yo sigo aquí porque estoy contento. Respeto lo que él dice, pero estoy contento”, expresó.

El tema económico y el nivel de la liga saudí

André Carrillo admitió que la propuesta económica del Al Hilal fue clave para tomar una decisión. Aunque el jugador manifestó que valoró la opinión de sus seres querido para ir a Arabia Saudita.

“El dinero influye, no hay que negarlo, pero si me decían ‘Carrillo vas a renovar por menos de lo que ganabas hace un año’, yo me quedaba igual, porque estoy contento. Yo, al final no estoy pensando solo en el dinero”, declaró a ESPN.

Finalmente, la ‘Culebra’ respondió a las críticas que menosprecian el nivel del fútbol asiático y el campeonato de Arabia Saudita. El peruano señaló que los foráneos tienen un camino complejo para llegar al torneo.

“Quien no conoce esta liga no sabe lo competitiva que es. Además, somos pocos los extranjeros, somos solo seis. Es decir, para que llegue un extranjero acá tienes que estar en buen nivel. Soy el único peruano aquí, si fuera fácil habría miles”, concluyó.

