El fin de la historia de Ricardo Gareca como entrenador de la selección peruana, así como la de Juan Carlos Oblitas como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sigue siendo tema de conversación en el país. En medio de ello, el presidente del ente rector del fútbol peruano, Agustín Lozano, salió al frente y rompió su silencio.

“Solo tengo palabras de gratitud, de agradecimiento, tanto para él como su comando técnico”, dijo en América Televisión Lozano, algunos días después de que las negociaciones con el entorno del ‘Tigre’ no lleguen a buen puerto y se decida poner punto final al intento de renovación.

Ante el citado canal, Lozano admitió que se sintió dolido, luego de que no sea considerado por Gareca en la relación de personas que agradeció el día que brindó la conferencia de prensa para despedirse de la ‘Blanquirroja’.

“Solo él puede darte una explicación al respecto. Estoy plenamente convencido que, con más tranquilidad, seguro verá las cosas distintas. No te puedo negar (que dolió). No te puedo decir que no. Lamentablemente, las cosas se dieron así. Por supuesto (dolió un poquito), soy un ser humano. Como a cualquiera le puede doler, pero tampoco para molestarme o para incomodarme”, confesó.

A Lozano también se le consultó sobre por qué no se llegó a un acuerdo con Gareca y respondió. “Hasta ahora, a pesar que soy presidente, no conozco el contrato del profesor Ricardo Gareca. Naturalmente, después de los informes recibidos, yo sé cuáles han sido las razones, no las puedo revelar”.

Por último, el presidente de la FPF descartó que se haya filtrado información desde el organismo en relación a los detalles de la propuesta a Gareca. “No, jamás, jamás, nunca”, contestó.