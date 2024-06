Después del primer partido de la Selección Peruana en la Copa América, Agustín Lozano recordó a Renato Tapia, quien no viajó porque la Federación no le quiso dar un seguro contra lesiones.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) habló con ATV desde Dallas, Texas, Estados Unidos, y no evadió el tema de la ausencia del ‘Capitán del futuro’ en el ‘equipo de todos’. ¿Recapacitó?

“La FPF hizo todos los esfuerzos posibles, pero en una conversación se determinó así (que no siga con el grupo), el DT Jorge Fossati lo determinó y hay que respetar la decisión”, volvió a justificarse.

Aunque, luego, Agustín Lozano se sinceró ante las cámaras y dijo que “esperamos que más adelante esto se pueda revertir. Particularmente, tengo la esperanza de que en algún momento Renato Tapia vuelva”.

“Su regreso dependerá de su nivel y de que el profesor así lo decida, entendiendo que su comando técnico es el único que puede decidir la próxima convocatoria (para las Eliminatorias”, explicó.



En otro momento, el mandamás de la FPF señaló que “la relación sigue siendo de respeto, de presidente a jugador. No hay nada que se haya roto, al contrario, Renato tiene todo el apoyo de la Federación”.

Sin embargo, no dijo la verdad cuando aclaró que “él ha querido tener una protección que no pudimos brindarle en el tiempo que él pidió, porque hay cosas que no se manejan de un día para otro”.

Como se sabe, Renato Tapia llegó al Celta de Vigo en la temporada 2020/21 y firmó un contrato por tres temporadas, que acabará este 30 de junio. Además, desde inicios de 2024 se sabe que no renovará.

“No hablemos de responsabilidades. Si hay temas de la interna que se tengan que evaluar, se evaluarán. Si hay responsabilidades administrativas, se tendrán que evaluar”, agregó Lozano.



“Renato Tapia será siempre bienvenido. La Selección Peruana siempre estará abierta para él y para todos los jugadores que estén en el nivel de competir”, finalizó el mandamás de la Federación, Agustín Lozano.





