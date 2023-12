El equipo de todos enfrentará a cuadros de Conmebol y Concacaf, y solo podrá compartir grupo con, como máximo, dos países sudamericanos más y otros dos del norte o centro del continente. En ese contexto, Perú recibirá a un rival de cada bombo: Argentina, México, EE.UU. o Brasil del primero; Chile, Panamá, Venezuela o Paraguay del tercero; y Jamaica, Bolivia, ‘Concacaf 5 o 6′ (aún no se confirman los últimos clasificados) del cuarto.

Acompañan a la ‘blanquirroja’ en el Bombo 2 las selecciones de Uruguay, Ecuador y Colombia. En otros tiempos, ocupar el mismo escalón que cuadros de tan alto nivel se habría percibido como un reconocimiento, pero hoy, da la impresión de que algo, simplemente, no cuadra.

Ninguno de los países de los bombos 1 y 3 son accesibles (en consideración del nivel actual de la Selección), ni mucho menos fáciles. Tendríamos suerte de compartir grupo con Estados Unidos y Panamá, y, de ser así, solo sería posible completar con Bolivia.

El primer paso para enderezar el desalentador panorama es concretar, de una vez por todas, la contratación del nuevo DT. Quien tome las riendas no puede olvidar que esta Copa América le servirá a la ‘bicolor’ para armar el equipo que luchará por revertir nuestra nefasta campaña eliminatoria. En tal sentido, hay que estar preparados para unas cuantas derrotas durísimas, pues lo urgente es encontrar una idea de juego, no hacer un ‘copón’. No espere resultados, sino aprendizaje, y cualquier alegría complementaria que nos puedan regalar los muchachos, será bien recibida.

