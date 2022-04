Ricardo Gareca brindó una amplia conferencia de prensa con miras al repechaje por la Copa del Mundo 2022 que se realizará en Qatar. En la misma, el entrenador argentino se refirió a los planes para el importante partido, su renovación como DT de la selección peruana, el presente de los jugadores, entre otros temas.

Sobre la posibilidad de continuar como entrenador de la Selección Peruana: “El tema de la renovación no la hablaría en estos momentos. Mi contrato se prorroga hasta fin de año. Me obsesiona a mí el hecho de enfocarme en el repechaje. La verdad que lo único que tengo en la cabeza es eso. No me proyectaría a más. No porque no estemos conformes ni adaptados a Perú. Es un país que nos gusta. En estos momentos, no contemplo nada y ver la posibilidad de que tengamos la chance de ganar ese repechaje para ir al Mundial”.

Gareca hizo referencia al posible llamado de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán: “A los dos lo tenemos considerados. Siempre y cuando, ellos puedan tener actuaciones en sus respectivos clubes. De no ser así, es muy complicado. Son dos referentes importantes. Paolo aún sigue siendo capitán de la Selección. En la medida que nos den los tiempos, somos capaces de montar. Es algo que tenemos que programar y darnos una información precisa del departamento médico. Pero si no llegan a tener minutos, las posibilidades prácticamente se reducen a nada”.

Sobre la lesión de Carrillo: “Está en el tiempo límite como para poder llegar. Tratándose de André y es un jugador que se recupera rápido, los tiempos le van a dar. De todas formas, no vamos a apurar nadie”.

Destacó la calidad de Cueva: “A partir de que apareció, más allá de las opiniones y de los gustos futbolísticos, hay un análisis profundo de Christian. Es un jugador que es fundamental para nosotros. Se ha ganado una consideración mundial. Un pase como el que hizo Cueva a Lapadula, lo hace un europeo, despierta sensaciones elogiables, pero a veces desmedidas. Nosotros, los sudamericanos tenemos esa clase de jugadores. Y Cueva habitualmente ha hecho cantidad de pases gol en todas las Eliminatorias. Se pierde vista de donde venimos nosotros y cuál es nuestra esencia”.

Asimismo, respondió sobre cualquier posibilidad de dirigir a otro país: “Nunca nos permitiríamos tener un contacto oficial en estos momentos. En el caso, en el particular nuestro, cuando renovamos con la Selección, independientemente me vaya bien o mal, no aceptaría hablar con alguien. Nuestra manera de trabajar es estar enfocado. Estamos totalmente enfocados en el repechaje”.