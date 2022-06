No se logró y la pena fue demostrada por todos, incluido en el entrenador de la Selección Peruana. Ricardo Gareca se mostró, este lunes en conferencia de prensa, dolido por no haber podido clasificar a su equipo para el Mundial Qatar 2022 y, por tanto, no haberle dado esa alegría a la hinchada. Además, no confirmó su continuidad con la blanquirroja.

“Son sensaciones difíciles de expresar. Teníamos expectativas de poder llegar. Estuvimos cerca pero lamentablemente no se dio. Fue un partido muy trabado, de mucha marca y pocas ocasiones de gol. No queríamos llegar a tanda de penales. Los muchachos dejaron todo. La decepción es lógica por haber quedado fuera de un Mundial”, fueron las primeras palabras del estratega en rueda de prensa.

Y añadió: “Estos momentos lo único que nos embarga es el dolor. La amargura de no poder acceder. Estábamos bien, trabajamos bien, pero no se nos dio el partido. No estuvimos fino en nuestro juego, por un trabajo táctico que hizo el rival. Los muchachos respondieron físicamente, pese a todo. Perú mostró su mejor versión en los suplementarios. Cuando lleguemos a Lima será momento de replantear muchas cosas. Tengo el partido en la cabeza que me da vueltas. Es momento de estar tranquilos”.

El DT de la ‘Bicolor’ también fue consultado sobre el rival y si vio superioridad en el terreno de juego. “No los vi superiores en ningún momento. Ellos tuvieron alguna que otra situación, pero el partido estaba controlado. Ellos nos tuvieron controlados en cierta medida, pero con el pasar de los minutos, los muchachos pudieron encontrar el partido”, apuntó.

Ricardo Gareca también se refirió a la hinchada peruana, que se hizo presente en el recinto catarí. “Los sentimientos en este momento son de frustración y de dolor. Nos embarga todo, porque sabemos del apoyo de la gente. El sacrificio de venir hasta aquí, de tan lejos. Se lo que moviliza la Selección Peruana. En ese aspecto, todos los muchachos lo sabemos, el equipo de trabajo, y es una gran decepción. Queríamos darle esa posibilidad. Lamentablemente, no se nos dio”, señaló.

Por último, el estratega argentino fue consultado sobre su continuidad en el banquillo blanquirrojo. No obstante, señaló que no es el momento indicado para tocar el tema. “No es tiempo de hablar sobre eso. Solo les puedo manifestar mi dolor, el dolor de los muchachos. Este tipo de decisiones tienen que ser analizados y tratados de manera tranquila”, finalizó.