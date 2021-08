Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados de la selección peruana para los encuentros ante Uruguay, Venezuela y Brasil. Una de las novedades fue otra vez la ausencia de Carlos Zambrano, defensor que milita en Boca Juniors.

Sobre el ‘Káiser’, el técnico de la Selección Peruana indicó: “Podemos contar con los muchachos del torneo local. No es nada personal con Carlos Zambrano, puede volver en cualquier momento”.

En otro momento de la conferencia de prensa, al ser consultado sobre la relación con Carlos, dijo: “En 6 años de proceso, no me permitiría jamás romper una relación con un jugador, ellos son lo más importante sobre todas las cosas. Jamás he tenido un problema con algún jugador”.

“A algún jugador quizás no le puede gustar una decisión que tomo, pero eso ya escapa a lo mío. Es otra cuestión, pero para nosotros en aspecto, siempre estamos al servicio de ellos. Es una elección y todos opinamos y termino decidiendo yo”, agregó.

Días antes de la convocatoria, Carlos Zambrano había manifestado que nadie de la selección peruana se había comunicado con él, agregando que quizás su ausencia fue por la expulsión ante Brasil.

“Me dio un poco de tristeza no estar en las últimas convocatorias, pero solo me queda trabajar. No sé si fue por lo que pasó con Brasil. Puede ser. Hace tres meses que no se comunican conmigo desde el cuerpo técnico de la Selección”, dijo el defensor nacional.