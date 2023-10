La Selección Peruana vive tensos momentos tras sumar 1 solo punto de 9 posibles en las Eliminatorias. En medio de esa situación, Ricardo Gareca volverá a Lima. ¿Hablará con la Federación?

Según él mismo, esta semana -exactamente el 19 de octubre- el Perú volverá a recibir al último seleccionador que nos llevó a un Mundial y a un repechaje, como lo hizo en Rusia 2018 y Qatar 2022, respectivamente.

Sin embargo, la llegada del ‘Tigre’ a nuestro país no tendrá que ver directamente con el fútbol, al menos no con un posible llamado de Agustín Lozano, quien no consiguió renovarle el contrato para este proceso.

“Hola, soy Ricardo Gareca. Este 19 de octubre los espero en el People Day, primer festival de recursos humanos en Latinoamérica. Los espero. Les mando un fuerte abrazo”, saludó el exseleccionador.

Esta será la segunda vez que el estratega argentino pise suelo peruano desde que Juan Reynoso es el técnico de la blanquirroja. Recordemos que la anterior fue para grabar un comercial de una conocida entidad financiera.

No obstante, el regreso del ‘Tigre’ no ha pasado desapercibido por los hinchas peruanos, quienes ya comenzaron a pedirlo de nuevo en la bicolor por medio de las redes sociales donde se hizo tendencia en los últimos días.





