Hincha incondicional: Ricardo Gareca habla sobre el cariño de su nieto por la selección peruana

La presencia de su nieto Benjamín en cada entrenamiento de la selección peruana es algo que motiva al entrenador Ricardo Gareca, quien confesó el deseo expreso del pequeño por estar siempre al lado de la bicolor.

"Toda mi familia está involucrada en esto -dijo en entrevista con RPP-. Estoy agradecido por el apoyo que siento y se han hecho incondicionales de la selección".

La presencia de Benjamín durante la Copa América y en los entrenamientos de la selección peruana en Brasil "me conmovió a mi también. Mi nieto sigue mis pasos y a todos lados donde esté la selección, quiere estar", afirmó.

Ricardo Gareca, además, recalcó su compromiso con Perú y que el haber firmado hasta 2021 lo obliga a "tener la cabeza ocupada solo en la selección".

"No renové para irme, sino para quedarme. Eso no significa que no puedan haber malos momentos. Los puede haber, hay buenos y malos, pero en todos siempre hay que poner la cara", indicó.

