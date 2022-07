El abogado de Ricardo Gareca, Mario Cupelli, dio algunos detalles de cómo se realizó la reunión entre los integrantes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la representación del entrenador. “Hubo una reunión el día 12 que estuvo pactada con anterioridad. Asistió gente asignada por el presidente Lozano, Milton Gareca y yo”, inició el letrado.

Enseguida, Cupelli profundizó. “No es una cuestión económica, había modificaciones contractuales de los contratos anteriores que se venían repitiendo, modificación o quita de algunas cláusulas. Entonces, esa sumatoria no daban las condiciones para poder continuar con el contrato”, agregó en la conferencia de prensa.

Luego, el abogado del ‘Tigre’ Gareca se refirió a la versión que circuló con relación a un 40% de reducción en el salario del ex DT de la Blanquirroja. “Esta falta de confidencialidad y el 40% que dice se vio evidenciada con anterioridad a esa reunión porque cierto sector de la prensa ya había dicho sobre lo del 40% de quita en esa cuestión. Podría uno investigar si esa confidencialidad fue violada, pero por propio pedido del comando técnico no lo haremos”.

Para cerrar, Cupelli reiteró la razón por la que las partes involucradas no pudieron concretar una nueva renovación del estratega con la Bicolor. “No se llegó a un acuerdo por no darse las condiciones contractuales que pretendían modificarse y por esa cuestión no se llegó a un acuerdo”, sentenció.

Gracias totales: el mensaje de Ricardo Gareca

“Hago un agradecimiento muy especial a Juan Carlos Oblitas, desde el primer momento. Es una persona invalorable en nuestra gestión, en todo lo que tuvo que ver este periodo. En todo momento, sentí el apoyo. Hemos crecido muchísimo al lado de él. A Edwin Oviedo, que fue el que le hizo caso a Juan Carlos de poder contratarnos y, con ello, nosotros nos sentimos protegido, sentimos realmente el apoyo de él, en todo momento. Y nos sentimos valorados en todo aspecto. Nos sentimos valorados en estos ocho años. Puedo decirlo, aunque él no esté físicamente en la FPF, siempre teníamos un contacto asiduo con él en los buenos momentos y en los malos momentos. Muchísimas gracias a Edwin por todo el apoyo que hemos recibido y por haber creído en nosotros y por haberle hecho caso a Juan Carlos”.

“Quiero agradecerle muy especialmente a todo mi comando técnico, a todos. Primeros vinimos nosotros tres. y luego, lo fuimos conformando de a poco. Ha sido un comando técnico de lujo. Sin ellos, no hubiésemos estado todo este tiempo que perduramos, porque era motivo de consulta permanentemente. Imagínense que estar al frente del país es una responsabilidad enorme. Para nosotros, que era nuestra primera experiencia en una selección, con el apoyo de nuestro comando técnico, fue fundamental”

“A los jugadores. El orden, más allá de que uno le pueda dar, los jugadores de fútbol. Desde el que tuvo una sola convocatoria hasta los que estuvieron desde el primer momento. Fueron vitales, fueron claves. Les agradezco enormemente, no solo por eso, sino por el respeto que tuvieron por nosotros. Por el gran profesionalismo y predisposición que tuvieron. Le estor eternamente agradecido al jugador peruano. Creíamos en el jugador peruano y estamos más convencidos cuando nos vamos. Aquella frase la podemos transformar en algo real, no en algo ficticio. Se dio lo que nosotros dijimos, convencidos y con la fe intacta en el jugador peruano”.

“Agradezco a la gente peruana, a todo el pueblo. De acá y del exterior. Lo que hicieron nosotros es inolvidable”.