Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, se manifestó posterior al caída de Perú ante Australia, por penales, en el partido de repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, manifestando el dolor y la amargura por la derrota.

“Hicimos lo posible. Tuvimos nuestras oportunidades en un partido muy trabado, de muchas marcas pero pocas situaciones de gol. No queríamos llegar a la tanda de penales, pero así sucedió. No tengo nada que decirles, los muchachos entregaron todo”, indicó Gareca.

“Los sentimientos en este momento son de frustración y dolor, nos embarga a todos, sabemos del apoyo de la gente y el sacrifico que hicieron para llegar aquí y de la gente que está en Perú, sabemos todo lo que mueve la selección. Todos los muchachos lo sabemos y es una gran decepción no darles esa posibilidad luego de un gran camino. Pero estas cosas son así y más cuando se llega a la tanda de penales”, agregó.

En ese sentido, el técnico aseguró que la tanda de penales no era algo a lo que quería llegar, pues buscaban superar el encuentro en el tiempo de juego, y es que la selección peruana no estuvo lejos de la posibilidad de anotar y llevarse el encuentro en el tiempo suplementario.

“En estos momentos la verdad lo único que nos embarga es el dolor y la amargura de no poder acceder. Estábamos bien pero no se dio el partido, no estuvimos finos en nuestro juego, también en parte del trabajo del rival de cortarnos el juego. Lamentablemente no se dio. Cuando lleguemos a Lima será momento de replantear. Tengo el partido en la cabeza que me da vueltas, pero es momento de estar tranquilos y una vez en Lima analizaremos mejor la situación”, indicó.

Por otro lado, Gareca se refirió a su continuidad en el cargo de entrenador de la selección peruana, indicando que era algo prematuro tomar una decisión en ere momento de amargura. Recordemos que el contrato del argentino se terminaba al final de las clasificatorias y solo se extendía en caso se logre llegar al Mundial.

“No es el momento de hablar, únicamente manifestar el dolor que tengo al igual que los muchachos, que la gente. Esa decisión tendré que responderla cuando esté más calmado y más tranquilo en unos días”, indicó.

Alex Valera falló su penal y la selección peruana quedó fuera del Mundial. (Video: Latina)