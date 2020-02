Aclaró los rumores y despejó el panorama. En la última conferencia de prensa, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, habló sobre la posibilidad de fichar a Gianluca Lapadula para las eliminatorias próximas a jugarse en marzo.

Luego de retornar al Perú, y después de visitar a algunos jugadores que militan en el extranjero, ‘El Tigre’ evaluó la posibilidad de contar con el delantero del Lecce, quien atraviesa un buen momento en la Serie A italiana.

Sobre jugadores que no han sido convocados nunca a la selección, el estratega señaló: “No estoy cerrado a nada, pero lo veo con pocas posibilidades. Sí puede tener mayor fundamento y probabilidades en una Copa América, donde pueda estar 20 días, convivir con el grupo, conocer el trabajo. Se le puede facilitar mucho más a ese jugador con posibilidades ese tipo de escenarios”, sostuvo en el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

“El jugador debe estar habilitado por la FIFA, si ellos no lo habilitan es imposible. Primero que el jugador tenga el interés de ser peruano, al margen de eso tiene que estar habilitado por la FIFA”, agregó. "De nada sirve que se esté dando vuelta a una información porque hay muchos requisitos para que un jugador sea convocable”, puntualizó el entrenador argentino de 62 años.

“Él nos dijo que quería jugar para la selección italiana, ahí se cortó todo, pero no porque no queramos; o que él tenga un nuevo interés de jugar por la selección, aunque nosotros no podemos dar vuelta en algo que nos va a hacer perder tiempo y nos va a desenfocar de los muchachos que sí realmente quieren estar estar en la selección”, recalcó.

Ricardo Gareca retornó al Perú y alista plan para inicio de eliminatorias