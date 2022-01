La selección peruana logró vencer por 1-0 a Colombia, con gol de Edison Flores, por las Eliminatorias Qatar 2022, y el combinado ahora se ubica en la cuarta casilla de la tabla de posiciones. Tras el partido, Ricardo Gareca resaltó la victoria, pero también dejó en claro que restan otras tres finales.

“Es importante este triunfo, porque jugamos con una selección que estaba necesitada, que tenía buenos jugadores, que buscaba posicionarse. Tuvimos paciencia para lograrlo. Fue un partido que tuvimos que trabajarlo y hubiéramos querido tener mayores ocasiones ofensivas. Colombia no nos dejó, impidió la mayoría de los ataques que elaboramos”, explicó el entrenador.

De la misma forma, el ‘Tigre’ resaltó el desempeño defensivo del representativo: “Defendimos bien, creo que es un mérito importante. Fue importante el trabajo de los muchachos para reducir las posibilidades de Colombia ante nuestro arquero. Resalto la actitud por sobre todas las cosas. Aprovechamos nuestra oportunidad”.

Además, Ricardo Gareca trató de mantener la calma en medio de la euforia: “El equipo disputó una de las cuatro finales que tenemos. Sabemos que dependemos de nosotros, hoy salimos de una de ellas y el martes viene otra. Siento que estamos preparados para esto. Enfrentamos a selecciones duras y difíciles, que tienen la misma expectativa que nosotros”.

“Hemos sufrido mucho, vamos siete años al frente de la selección, y todos son partidos muy parejos, de marcadores estrechos, porque enfrentamos a las mejores selecciones. Aceptamos que es así, y creo que lo más importante que tenemos es que sabemos dónde estamos parados, entendemos de nuestras posibilidades y a quiénes enfrentamos. Tengo que felicitar a los muchachos, realmente sacamos un resultado en un escenario difícil, con una selección que buscó por todos lados, y había que estar atentos, porque sabíamos que podría presentarse un desarrollo de esta naturaleza. Queríamos tener más la pelota, pero al final supimos responder bien en otra faceta, que es fundamental, ya sea al atacar o defender”, agregó.

Por otro lado, el estratega alabó la actuación de ‘Orejas’: “Me pone contento lo que pasó con Edison Flores, porque volvió al gol y es importante para nosotros. Esto es fútbol, no pudimos prosperar porque no nos dejaron. Ellos hicieron un gran sacrificio, pero nosotros también, para reducir sus posibilidades y golpear en el momento justo. Fuimos pacientes”.

Finalmente, Ricardo Gareca se expresó sobre el próximo encuentro de la selección peruana y la importancia de la presencia de fanáticos en la tribuna. “Contra Ecuador, creo que será con la misma característica, pero ojalá que diferente en cuanto a la posesión. Sabemos que enfrentamos a una rival que está bien posicionado, que viene de hacer un buen papel ante Brasil y se juega todo. Ojalá podamos contar con el aliento de nuestra gente, que es fundamental”, manifestó.

“Agradezco el apoyo de los hinchas aquí en Barranquilla. Nos alentaron todo el día, incluso vino una multitud a la cancha. Además, estamos contentos por todos los peruanos que están en el país, porque siempre confían. Se lo queremos agradecer con buenas actuaciones. Si bien hoy no fue futbolísticamente buena, dimos todo, dejamos el alma dentro del campo y eso es valorable”, aseveró.

“Ganar aquí es muy difícil, pero ya hemos triunfado en escenarios complicados y en momentos muy duros para nosotros. Hoy nos encontramos en buena posición, aunque ya sabemos que todavía queda. Fue un año difícil, hubo partidos muy complicados, no sé si este es el resultado más importante, no sabría decirlo”, sentenció Ricardo Gareca.