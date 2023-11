La novela continúa. Luego del empate de Perú ante Venezuela en Lima, que acrecentó la crisis de resultados de la selección peruana a cargo de Juan Reynoso, que se alargó a seis fechas sin ganar y anotando solo una vez, ciertos rumores sobre una presunta renuncia del ‘Cabezón’ empezaron a sonar. A casi 24 horas del encuentro ante la Vinotinto, la continuidad del técnico nacional es una incógnita.

Sin embargo y pese a estos rumores, Reynoso no tiene la intención de dejar el cargo, pues confía en el plan que tiene para el futuro de la selección, a pesar que hoy por hoy somos décimos en la tabla de posiciones, sumando apenas 2 puntos de 18 posibles, productos de dos empates: 0-0 ante Paraguay y 1-1 ante Venezuela. El resto fueron derrotas.

En medio de este caos, Mathias Fariña, representante de Juan Reynoso, declaró para el programa PBO Campeonisimo, aclarando las dudas que existen entorno a la continuidad del técnico para lo que resta de la Eliminatoria. Cabe recordar que el contrato vence cuando a finales de 2025 y se extendería en caso se logre la clasificación.

“Desde que empezó toda esta experiencia con la selección peruana, siempre hemos tenido un diálogo con la gente de Federación con la que nos competía tener un vínculo directo y siempre nos han tratado de excelente manera. El diálogo es frecuente y permanente y no es que se haya acrecentado en esta fecha. Hemos tenido como siempre, diálogos en las últimas horas, en buenos términos”, aseguró Fariña.

En esa línea, indicó que la Federación Peruana de Fútbol no ha comunicado la supuesta intención de desvincularse de Reynoso o disolver el contrato que tienen.

“No nos han comunicado de parte de Federación la intención de despedirlo. Juan es una persona extremadamente leal, es extremadamente trabajador, es muy fácil hablar desde el desconocimiento pero de quienes trabajan con él a diario, tiene un apoyo total a lo que está haciendo y públicamente varios jugadores han expresado su apoyo, están a muerte con el proyecto”, señaló.

Además, brindó ciertos detalles sobre el contrato, asegurando que se vienen moviendo de acuerdo a la “línea del plan de acción” coordinado previamente con la FPF.

Es un proyecto a largo plazo, más amplio que un resultado deportivo de 2, 3 o 4 partidos y eso se plasmó en un contrato muy claro y bien trabajado de ambas partes, con profesionales de ambas partes. Se recogió a nivel documental lo que se acordó, que era respetar un proceso a largo plazo y que no se iba a juzgar en función de los resultados o el clamor popular”, señaló.

“Entiendo la molestia de la gente, los resultados no han sido los esperados pero Juan, el cuerpo técnico, los jugadores y la gente de Federación cercana al proyecto, están convencidos de eso. Entiendo que hay gente que no tiene los mismos intereses para el fútbol peruano que tiene Juan. Él está convencido, porque los jugadores están convencidos, de que en el proyecto hay luz al final del túnel y por ese motivo Juan no se va a bajar del barco, independientemente de la molestia de la gente”, concluyó.

Cabe recordar que, tras el agrio empate en el Nacional ante los llaneros, en conferencia de prensa se le cuestionó al propio Reynoso sobre su continuidad, asegurando que no había ninguna conversación con él respecto a una posible disolución del contrato, indicando que seguía pensando en terminar su contrato en 2025.





