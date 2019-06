Gareca renueva su confianza en la selección peruana y Advíncula llega motivado a la Copa América

Ricardo Gareca , estratega de la selección peruana, apeló este viernes a la experiencia y la inspiración de sus jugadores para comenzar con buen pie la Copa América Brasil 2019 , durante la antesala del debut de la bicolor ante Venezuela por el grupo A del certamen.



El técnico argentino ratificó su confianza en que el cuadro nacional podrá recuperar su identidad y juego que lo llevó a clasificar a Rusia 2018 y así parar la racha de resultados negativos que ha acumulado en los últimos doce meses después de disputar ese Mundial, como el último con derrota por 0-3 ante Colombia.

"Este es un grupo que se armó ante las adversidades. Muy pocos creían entre nosotros, pero ante situaciones adversas fuimos superándonos, siempre al límite y con muchas dificultades. El grupo con el que contamos, y todos nosotros, nos movemos siempre dentro de esas dificultades", recordó Gareca.

En ese sentido, el argentino reiteró que "la confianza nunca se pierde". "Siempre hemos manifestado la confianza que le tenemos al jugador peruano. Lo más importante es la fe que le tenemos", añadió.

Gareca también destacó la inspiración para recuperar las buenas sensaciones en su equipo porque "si no hay inspiración, es muy difícil". "La táctica es muy importante, pero... ¿qué sería sin inspiración? La táctica no puede con la inspiración. En nuestro caso tenemos grandes jugadores de fútbol que puedan romper tácticas", advirtió.

El seleccionador de la bicolor reflexionó entonces que los entrenadores adquieren una dimensión que en realidad no tienen porque, más allá de que elijan a once jugadores, "lo más importante en la cancha son los futbolistas". "El técnico no es prescindible para que se juegue un partido. Se puede jugar un partido sin el técnico pero no se puede jugar sin los jugadores", comentó.

Gareca confirmó que para el partido contra Venezuela tiene a todos sus futbolistas en buenas condiciones aunque Jefferson Farfán y Carlos Zambrano lo hacen sin apenas haber competido en las últimas semanas mientras se recuperaban de sus respectivas lesiones.

Señaló además que han ensayado varias duplas de defensas centrales, lo que le da tranquilidad más allá de que se quedó contento con el desempeño de Miguel Araujo y Luis Abram en los últimos encuentros.

"Después del Mundial hemos tratado de afianzarnos como equipo. Creo que hemos alternado cosas buenas y otras para seguir mejorando. Somos conscientes de que siempre hay que mejorar y permanentemente encontrar el mejor funcionamiento. Estamos en búsqueda de eso pese a que el equipo se conoce", admitió.

Preguntado por el delantero Paolo Guerrero, capitán y máximo goleador de la selección, Gareca alabó a su mejor atacante, del que dijo que "es digno de destacar y admirar, no solo por toda su trayectoria sino por el momento muy particular que le tocó vivir" cuando pasó 14 meses suspendido por un caso de dopaje involuntario.

"Eso ha despertado la admiración emocional no solo de su país sino de todo el mundo. Estuvo envuelto en una circunstancia accidental pero ya todo el mundo sabe que no es un consumidor (de droga). La gente y la prensa se lo reconoció", apuntó Gareca.

Sobre Venezuela, el técnico valoró el crecimiento que ha experimentado la Vinotinto al mando de su seleccionador Rafael Dudamel, especialmente con los equipos juveniles.

El argentino también se refirió a la visita que este viernes le hizo en el entrenamiento su nieto Benjamín, lo que indicó que le lleno satisfacción por poder compartir en su trabajo con un momento con su familia.

En tanto, Luis Advíncula aseguró que su paso por la LaLiga española, donde jugó en el Rayo Vallecano, le permitió progresar como jugador y ser más completo.

El lateral derecho de la 'Blanquirroja' afirmó que quiere al fútbol español porque le hizo ganar mucha confianza en sí mismo.

"El rendimiento de un jugador siempre pasa por la confianza", comentó Advíncula, cuyo futuro es incierto ya que su pase pertecene a Tigres tras jugar como jugador cedido en el Rayo, donde no continuará por el descenso del equipo.

El defensor, al que le apodan 'Bolt', señaló que no quiere ser conocido solo por su velocidad y que se esfuerza por mejorar cada día, pulir otras cualidades e incorporar otras que antes no tenía.

"Si bien es lindo que hablen de una característica que tengo, yo trato más de convertirme en un mejor jugador de fútbol y que no digan que Advíncula es rápido y nada más", precisó.

Sobre el comienzo de la Copa América, Advíncula se mostró satisfecho de que la selección peruana vuelva a jugar un partido oficial tras una decena de amistosos después de Rusia 2018.

"Se acabaron los amistosos y ya mañana empieza por lo que hemos venido trabajando. El ánimo del grupo creo que está bien, con muchas ganas de que empiece por fin", concluyó.

La selección peruana está encuadrada en el grupo A de la Copa América y después de enfrentarse a Venezuela en Porto Alegre se medirá a Bolivia en Río de Janeiro y al anfitrión en Sao Paulo.

Fuente: EFE