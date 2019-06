Carlos Zambrano, incómodo con el VAR: "No me gusta para nada" | VIDEO

Carlos Zambrano , defensor de la selección peruana , valoró el empate sin goles de Perú ante Venezuela en el inicio de la Copa América, destacando el punto conseguido contra los 'llaneros' por la primera jornada del grupo A del certamen; aunque no ocultó su molestia por los goles anulados a la bicolor en el duelo.

El zaguero central lamentó que el cuadro nacional no haya podido aprovechar la superioridad numérica que encontró desde el minuto 75 del compromiso, a partir de la expulsión de Luis Mago. Sin embargo, quedó conforme con el punto sumado en Porto Alegre.

"Fue un partido complicado, sabíamos que nos iba a costar. Venezuela ha crecido mucho. Lamentablemente no pudimos llevarnos los tres puntos, después de la expulsión intentamos agrandar las líneas, pero el arquero de ellos nos sacó muchas jugadas", señaló Zambrano tras el final del duelo.

"No se pudo ganar pero lo importante es sumar, cosa que no nos pasó en el Mundial. No sumamos en el primer partido y nos costó", acotó el actual futbolista del Basilea suizo, quien también se refirió a la influencia del sistema de videoarbitraje en el resultado.

"Ese VAR que de verdad que no me gusta para nada. Hoy jugó contra nosotros", indicó el defensa en alusión a las conquistas anuladas de Jefferson Farfán y Christofer Gonzales.



Luego de la igualdad (0-0) en el estadio Arena do Gremio, el próximo objetivo de Carlos Zambrano es "tratar de sacar un buen resultado ante Bolivia". "Ganar sí o sí" en la segunda jornada es una prioridad para el integrante de la 'Blanquirroja'.



