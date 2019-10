Carlos Zambrano y Miguel Trauco fueron los dos últimos jugadores del ‘Viejo Continente’ que arribaron a Montevideo para sumarse a la selección. Los defensores se pondrán a las órdenes de Ricardo Gareca para el primer Perú vs. Uruguay.

El zaguero central y el lateral izquierdo aterrizaron durante las primeras horas del martes 8 en territorio uruguayo. A pesar de la larga travesía, ambos futbolistas atendieron brevemente a los medios.

Tanto Zambrano como Trauco se refirieron a las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani en las contiendas del viernes 11 y el martes 15 de octubre contra la selección peruana.

“Son nombres que meten miedo, pero el equipo no depende solo de ellos”, indicó el ‘León’. “Si no están ellos, hay otros que querrán mostrarse y aprovechar su oportunidad”, explicó el marcador izquierdo.

Trauco aseguró que Uruguay podría desquitar con la Blanquirroja, después de la caída en la Copa América. “Para ellos seguramente será una revancha. Cada partido es distinto, queda tomar el buen momento que vivimos como equipo y mostrarlo dentro de la cancha”.

Por su lado, Zambrano cree que el juego ante la ‘celeste’ será “complicado” por la localía. Además, el defensa está feliz de ser considerado en la Blanquirroja, pese a no tener continuidad en su club.

“Me siento bien físicamente, pero no he tenido continuidad en el primer equipo. Acá es otra historia, otra motivación. Me está sumando mucho venir y la confianza del profesor Ricardo (Gareca). Tengo que aprovechar los minutos que tenga”, concluyó.