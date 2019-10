Perú y Uruguay volverán a enfrentarse tras el duelo que protagonizaron en el estadio Centenario y que terminó 1-0 a favor de los charrúas. El partido por fecha FIFA, que ha sido programado para el martes 15 de octubre, se jugará desde las 20:30 horas en el estadio Nacional de Lima y será transmitido en nuestro territorio a través de las señales de Latina TV y Movistar Deportes. Mientras que en el país charrúa el duelo iniciará desde las 22:30 horas y será emitido vía DirecTV Sports y VTV Uruguay.

Además, podrá seguirlo ONLINE a través de tu móvil o table por Latina App, Movistar Play y DirecTV Play.

Además, podrá seguirlo ONLINE a través de tu móvil o table por Latina App, Movistar Play y DirecTV Play.

Perú recibirá a Uruguay en el estadio Nacional de Lima, tras la derrota que sufrió el equipo peruano. | Foto: AFP

Revancha en Lima. Uruguay le devolverá la visita a Perú para enfrentarse en el estadio Nacional, en lo que será un duelo de alta tensión por la doble fecha FIFA de octubre. La 'blanquirroja' tiene que mostrar una mejor versión de si misma, pues lo que hizo en Montevideo no dejó conforme a los hinchas y mucho menos al director técnico Ricardo Gareca. Por su parte, Uruguay, volverá a alinear a jugadores jóvenes tras la no convocatoria de sus máximos referentes en ataque: Luis Suárez y Edinson Cavani.

La escuadra nacional volvió, ante Uruguay en Montevideo, a las épocas en que las imprecisiones y la falta de gol era pan de cada día. Los capitaneados por Paolo Guerrero, prácticamente, regalaron el primer tiempo, pero en los 90 minutos no tuvieron una ocasión clara de gol en el arco de Fernando Muslera. Y aunque dominaron gran parte del segundo tiempo, los errores en defensa, la nula salida de los laterales y falta de creatividad a la hora de tener el balón, fueron las deficiencias que mostró el cuadro blanquirroja la noche del viernes ante los 'charrúas'.

"Nos quedamos con esa ganas de ganar el partido. Creo que dominamos totalmente el segundo tiempo, creo que nos está faltando el último pase, nos estamos alocando. Estamos enfrentando a jugadores que son figura en Europa y hay que decidir en segundo que hacer con la pelota", manifestó Paolo Guerrero tras finalizar el partido en Montevideo.

Ricardo Gareca fue autocrítico y reconoció que Perú sufrió más de la cuenta en el primer tiempo, pues Uruguay impuso, como es costumbre en los equipos del 'Maestro' Tabárez, intensidad y rigor físico para recuperar el balón. Sin embargo, el 'Tigre' aseguró que, aunque se dominó el segundo tiempo, la falta de creatividad costó, quizá, obtener un mejor resultado.

"Uruguay ganó bien, controlaron el partido durante los primeros 25 minutos. Presionaban mucho en la mitad de la cancha y nos costó hacer pie en esa zona. Hicimos algunas modificaciones después y el equipo emparejó las acciones, más que todo después del gol. Estuvimos mejor en el segundo tiempo, pero sin mucha profundidad. Hay muchas cosas que ir mejorando para crecer", sentenció el estratega argentino.

Mientras que en Uruguay, reconocieron que la figura del partido fue el arquero peruano Pedro Gallese, pues el arquero de Alianza Lima salvó a Perú durante las embestidas de Uruguay en el primer tiempo. “Creo que fue un resultado justo. No fue mayor el tanteador porque su arquero (Gallese) fue figura del partido sacando pelotas con destino de gol”, manifestó Óscar Washington Tábarez en conferencia de prensa.

Para el partido en Lima, Uruguay no cambiaría el esquema ni a los jugadores pues, para la prensa charrúa, esta es una de las mejores versiones de la 'celeste' con el 4-1-4-1, teniendo a Brian Rodríguez y Brian Lozano como volantes laterales: veloces y con técnica depurada, que no permitieron la salida de André Carrillo ni Gabriel Costa.

“(En Lima) Será un nuevo desafío para seguir afianzando cosas que queremos. En Montevideo fue un partido parejo, más allá que Uruguay tuvo mejores chances y Perú menos contundencia. Pero eso puede cambiar”, sentenció el 'Maestro' Tabárez.

Perú vs. Uruguay vía Movistar Deportes EN VIVO: sigue AQUÍ el amistoso FIFA desde el estadio Nacional. (AFP)

Canales de TV por países para ver el Perú y Uruguay

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Brasil: ESPN, Watch ESPN

Canadá: beIN Sports, beIN Sports CONNECT

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

Perú: Latina TV, Movistar Deportes, DirecTV Sports, Latina App, Movistar Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play, VTV Uruguay

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

Revisa los horarios del Perú vs. Uruguay

México - 20:30 p.m. Ecuador - 20:30 p.m. Perú - 20:30 p.m. Colombia - 20:30 p.m. Venezuela: 21:30 p.m. Bolivia - 21:30 p.m. Paraguay - 21:30 p.m. Argentina - 22:30 p.m. Brasil - 22:30 p.m. Chile - 22:30 p.m. Uruguay - 22:30 p.m. Brasil - 22:30 p.m. España - 03:30 a.m. (del miércoles 16 de octubre) Italia - 03:30 a.m. (del miércoles 16 de octubre) Francia - 03:30 a.m. (del miércoles 16 de octubre) Alemania - 03:30 a.m. (del miércoles 16 de octubre)

Perú - Uruguay, probables alineaciones del partido:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Gabriel Costa, Renato Tapia, Carlos Ascues, Christopher Gonzáles; Edison Flores y Paolo Guerrero.

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Brian Rodríguez, Matías Vecino, Lucas Torreira, Federico Valverde, Brian Lozano y Maximiliano Gómez.