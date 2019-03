Perú vs. El Salvador EN VIVO: ¿cómo, cuándo y dónde ver el encuentro amistoso FIFA EN DIRECTO?

Ver Perú vs. El Salvador EN DIRECTO | Mañana se juega un partido preparatorio para la Selección Peruana de Fútbol y es que este se enfrentará a su similar de El Salvador en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium, en Washington, Estados Unidos, que será transmitido vía Movistar Deportes a partir de las 20:00 horas.

Tras derrotar a Paraguay por 1-0 el pasado viernes en Harrison, Nueva Jersey, el técnico argentino Ricardo Gareca saldrá a atacar con un equipo totalmente ofensivo a su rival centroamericano, que alineará con equipo alterno.



El 'Tigre' Gareca alineará un tridente ofensivo liderado por su jugador fetiche, el mediocampista Christian Cueva (Santos de Brasil), junto a los delanteros André Carrillo (Al-Hilal de Arabia Saudita) y Farfán.



A estos se sumarán los volantes Renato Tapia (Willem II de Holanda), Yoshimar Yotún (Cruz Azul de México), Edison Flores (Monarcas Morelia de México) y el defensa Miguel Araujo (Talleres de Argentina).

Hora del Perú vs. El Salvador

Perú 8:00 pm.

Canales del Perú vs. El Salvador

Movistar Deportes (Canal 03 Movistar TV)

Movistar Deportes HD (Canal 703 Movistar TV)

Latina TV (Canal 02 Movistar TV)

Latina TV HD (Canal 702 Movistar TV)

