Así se desarrolló el segundo entrenamiento de la blanquirroja antes de Perú vs. Paraguay [FOTOS]

Los siete grados de temperatura no impiden a los seleccionados seguir poniéndose en forma para disputar el Perú vs. Paraguay de este viernes 22 de marzo. El equipo de Ricardo Gareca trabajó por segundo día consecutivo en New Jersey.

Los jugadores dejaron el hotel durante las primeras horas del martes para dirigirse al complejo del Red Bull que los cobija durante estos días. Apenas saltaron al terreno de juego, los dirigidos por el 'Tigre' realizaron ejercicios para entrar en calor.

El entrenador de la selección peruana, conocedor del corto tiempo que tiene para alistar al equipo, dividió a los convocados en dos escuadras para realizar movimientos con la pelota en el terreno de juego.

Cabe señalar que Gareca ya ha podido desarrollar una nueva sesión con la totalidad de la plantilla. Las labores, de acuerdo a lo programado previamente, continuarán el miércoles y jueves por la mañana.

El viernes, la selección peruana se medirá a Paraguay en el Red Bulls Stadium a las 8 de la noche. Al siguiente día practicarán nuevamente en New Jersey. El plantel se trasladará a Washington para preparar el juego contra El Salvador del 26 de marzo.

