Ahmed y sus palabras tras derrota de Perú ante Paraguay en Sudamericano Sub 20 | VIDEO

Daniel Ahmed dio la cara luego de la derrota de la selección peruana ante Paraguay (1-0) por el grupo B del Sudamericano Sub 20, en el estadio Fiscal de Talca.

"Todos los partidos lo jugamos para ganar, pero el primer tiempo no lo jugamos bien. Buscamos el empate en el segundo tiempo, con algunos cambios, pero no alcanzó. Yo soy el responsable de lo que sucedió, quizá no hice un buen planteo del partido", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

"El juego fue muy friccionado. Paraguay buscó una presión muy alta y ante ello la idea era jugar a pivot de 9, buscar la segunda pelota, pero no pudimos sostener el juego. En el segundo tiempo propusimos que los internos bajen a armar juego y ahí mejoramos un poco en hilvanar jugadas", agregó.

Daniel Ahmed aclaró que él y sus jugadores no bajarán los brazos y que este tropiezo solo les da un impulso de cara al tercer partido, a jugarse este jueves frente a Ecuador.

"No afecta este resultado. Sí hay bronca, mucha bronca. Hoy debimos ganarle a Paraguay, pero no pudimos hacerlo. Este es un torneo que tiene dos etapas. Acabamos de hablar en el vestuario y estamos enfocados en ganarle a Ecuador. Hay bronca, pero queremos mejorar, vamos a replantear lo que sucedió, porque no podemos volver a fallar", sentenció.

El DT de la Blanquirroja Sub 20 alabó la fortaleza mental y la valentía de sus jugadores por lo que cree que podrán clasificar al hexagonal final.

"Yo planteo los partidos. Los jugadores hicieron su esfuerzo, pero no alcanzó. Tengo una ventaja con este grupo, que son jugadores valientes, con mentes fuertes. Tengo buen recambio. El equipo tiene claro a qué juega y lo que quiere en el campo de juego. Faltan pulir algunos detalles para que esa falta de juego al inicio del partido no nos afecte. No bajaremos los brazos", concluyó.

Perú (3 puntos) enfrentará este jueves 24 de enero, desde las 3:10 p.m. (hora peruana) a su similar de Ecuador (6 puntos) en su tercer partido del Sudamericano Sub 20.

