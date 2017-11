Perú vs. Nueva Zelanda: Este viernes a las 8 a.m. se habilitará web para inscripción al sorteo En vista de que algunos usuarios ingresaron a repechaje.teleticket.com.pe , la empresa aclaró que esta aún no se encuentra habilitada.

(Renzo Salazar/ Perú21) Diego Lozano, representante de Teleticket, también recalcó que el orden de la inscripción no determinará si es escogido primero en el sorteo. (Renzo Salazar/ Perú21) (Renzo Salazar/ Perú21)