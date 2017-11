Un periodista neozelandés quedó sorprendido por la presencia de chamanes frente al Estadio Nacional donde su selección se enfrentará hoy a la bicolor por el pase al Mundial Rusia 2018 .

Simon Hampton utilizó su cuenta Twitter para mostrar su preocupación al ver un grupo de chamanes bailando y fumando sobre la fotografía de su selección.

"There is a curse being placed on the All Whites outside Estadio Nacional. (Están colocando una maldición sobre los All Whites fuera del Estadio Nacional)", escribió el periodista en su red social.

En el video se ve a varios chamanes de diferentes partes del Perú haciendo una especie de conjuro, sin embargo sus seguidores tomaron con humor las imágenes.

