Perú vs. Ecuador: ¡Casi! Yuriel Celi remató y el balón pegó en el palo [VIDEO]

La suerte no estuvo de su lado. Yuriel Celi se quedó con las ganas de marcar su segundo tanto en el Sudamericano Sub 17 al estrellar su remate en el palo en el choque entre Perú vs. Ecuador válido por la fecha 5 del Grupo A. El peruano asustó a los visitantes.

Sobre los ocho minutos del primer tiempo, la selección peruana tuvo la ocasión más clara de marcar. Tras un córner, la defensa de Ecuador no pudo despejar el balón y dejó corto para la llegada de Escate que, desde fuera del área, se animó a rematar.

El disparo del volante de la bicolor no tuvo dirección de arco, pero llegó a los pies de Yuriel Celi, quizá el más pensante de la bicolor que en el área la mató, se acomodó y le pegó con borde interno. El balón no hizo la curva necesaria y se estrelló en el palo para luego irse fuera de la cancha. Todo el estadio gritó ¡uf!

Perú vs. Ecuador cerraron la fase de grupos del Sudamericano Sub 17. Ambas selecciones buscan un cupo en el Mundial de la categoría que se jugará en Brasil entre octubre y noviembre de este año.