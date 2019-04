Yuriel Celi marcó golazo y empató 1-1 el partido con Ecuador por la Sub 17 | VIDEO

Llegó el empate con un golazo. Yuriel Celi apareció para marcar el empate en el Perú vs. Ecuador por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 que se juega en el estadio San Marcos. El '7' de la bicolor anotó tras una jugada preparada de un tiro libre.

Sobre los 8 minutos del segundo tiempo, Perú tuvo un tiro libre cerca del área donde se juntaron los que saben Oscar Pinto y Yuriel Celi. El primero tocó el balón y la dejó para que el capitán de la blanquirroja le pegue el zurdazo con la parte externa que terminó metiéndose en el arco norteño.

El remate de Yuriel Celi pasó por entre las piernas de cuantos defensores ecuatorianos y atacantes peruanos había en el área. Fue dibujando una parábola hacia afuera que dejó sin opciones al portero Joan López.

Perú vs. Ecuador llegaron a esta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 obligados a ganar para seguir con vida en la lucha por clasificar al Mundial de la categoría y no estar dependiendo de otros resultados en la última jornada.