Dos remates en el palo salvaron a la Blanquirroja en el Sudamericano Sub 17 [VIDEO]

Los palos estuvieron del lado de Massimo Sandi y gracias a ellos, el marcador del Perú vs. Ecuador no se ha movido. El Tricolor intentó con dos remates, pero la fortuna no acompañó a los norteños.

En primera instancia, Johan Mina quedó frente al portero de la Blanquirroja. El delantero ecuatoriano tenía todo para liquidar. Sin embargo, el disparo impactó en el horizontal para salvar a los locales.

La peligrosa acción no terminó ahí, pues el balón todavía siguió en juego. Joao Montoya, defensa de la selección peruana, no alcanzó a rechazar el esférico y este quedó en los pies del volante John Mercado.

El autor del gol ecuatoriano ensayó un disparo desde fuera del área y nuevamente impactó en el poste. En menos de 20 segundos, la Bicolor pudo ver caer la portería, pero los metales salvaron al equipo de Carlos Silvestri.

