Cristian Benavente inició los entrenamientos con la Selección Peruana este martes en la Videna, pensando en el partido amistoso FIFA contra Ecuador, el jueves en el Estadio Nacional (8:30 p.m.).

Tras las prácticas, el ' Chaval' indicó que se siente más cómodo jugando detrás del punta, aunque precisó que si Ricardo Gareca lo quiere como extremo, no tendría ningún problema en hacerlo.

" Me puedo mover por todo el frente de ataque, no hay ningún problema con ello. Si tuviera que elegir, me gustaría jugar detrás de punta. Hoy trabajamos bien, hicimos un entrenamiento variado, un poco de todo. Todavía no he hablado con el profesor Gareca", expresó.

"Recuerdo cuando enfrenté a Ecuador, jugué por el costado donde estuve muy cómodo y ahora este partido es importante para mí y para el grupo, además es el día del hincha", agregó.

Sobre su presente en el Sporting Charleroi, donde ha marcado goles importantes, Cristian Benavente dijo que espera trasladar ese buen momento en la Selección.

"Me encuentro bien, últimamente estoy teniendo suerte de cara al gol, eso es importante y ojalá lo pueda reflejar en el partido contra Ecuador. Me sirve para tener confianza", expresó.

"Sé que Ecuador es un equipo muy fuerte físicamente y en los dos últimos partidos no le han salido muy bien las cosas, pero es un equipo muy fuerte en Sudamérica", añadió.

Perú vs. Ecuador se jugará este jueves 15 de noviembre en el Estadio Nacional, desde las 8:30 p.m. Luego, la Selección Peruana enfrentará a Costa Rica, el martes 20, en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.

