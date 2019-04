Alessandro Burlamaqui cayó en el área ¿fue penal en favor de la bicolor? [VIDEO]

Una jugada polémica que pudo cambiar el destino del partido. A poco del final del primer tiempo del choque entre Perú vs. Ecuador, el volante Alessandro Burlamaqui cayó en el área ante la barrida del defensor Jordan Morán y el árbitro no cobró penal. ¿Decisión justa?

Perú estaba encima de Ecuador buscando el empate en el partido válido por la fecha 4 del Sudamericano Sub 17, cuando un rebote fue tomado por el volante peruano nacido en España que entró al área buscando la jugada personal y no pudo culminarla al caer.

El '15' de Perú intentó frenar el balón con la derecha ante la llegada de Morán, pero no logró pisarla y al bajar el pie chocó con la pierna del defensa norteño. El árbitro Nicolás Gallo estuvo cerca y dijo que siga la jugada en medio de los reclamos de los jugadores y la amargura de los hinchas.

Perú vs. Ecuador llegaron a esta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 obligados a ganar para seguir con vida en la lucha por clasificar al Mundial de la categoría y no estar dependiendo de otros resultados en la última jornada.

