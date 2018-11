¿ Christian Cueva cometió indisciplina y por eso no fue convocado? Ricardo Gareca , DT de la selección peruana , encaró esta pregunta y fue bastante claro en señalar que el jugador del Krasnodar ruso "es un buen profesional".

"La no convocatoria de Cueva no tiene que ver con una indisciplina. Nosotros de Christian tenemos el mejor concepto y siempre ha sido un buen profesional en todas las convocatorias que ha tenido y no tenemos absolutamente nada más que decir. Esto excede cualquier tipo de comentarios", expresó el 'Tigre'.

"Estamos en la búsqueda de jugadores y seguramente le podrán tocar a otros muchachos. La elección es un derecho nuestro. La idea es tener una selección que cuente con una amplitud de jugadores, es necesario para que Perú pueda estar cada vez mejor y con el correr del tiempo encontrar nuevas figuras", agregó.

La Selección Peruana sufrió un retraso en su arribo a Arequipa y por ello la conferencia de prensa de Gareca, pactada para las 11:30 a.m., pasó para las 5:30 p.m.

Perú vs. Costa Rica se enfrentarán en amistoso FIFA este martes en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, desde las 7:30 p.m.