Perú vs. Costa Rica | Jefferson Farfán entró bien, hizo uno de los goles peruanos y generó algunas ocasiones claras, pero terminó ofuscado por la derrota y más por el claro penal que no le cobraron a favor.

En la parte final del partido, cuando la Selección Peruana presionaba en busca del empate, un claro jalón dentro del área de Costa Rica a la 'Foquita' no fue cobrado por el árbitro ecuatoriano Carlos Orbe. Los reclamos no se hicieron esperar.

"Siento mucha rabia porque el equipo hizo un buen partido, pero no sacamos el resultado que queríamos. Vamos a seguir trabajando y tener la cabeza en alto. No por perder dos partidos somos los peores. Este equipo siempre ha dado la cara", expresó Jefferson Farfán a Movistar Deportes.



"Esta es una mala racha. No hemos tenido suerte, pero es hora de levantarse. Todo el mundo vio el penal. Le reclamé al árbitro y me dijo que no fue foul. Increíble", agregó.

A pesar de la derrota, los hinchas arequipeños despidieron a los jugadores de la 'Blanquirroja' con el clásico "cómo no te voy a querer".

