Perú vs. Chile: vibrante duelo por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 Perú chocará con Chile por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 este viernes 5 de abril a las 9:10 p.m. (horario local) vía Movistar Deportes.

(Twitter: @SeleccionPeru) La bicolor afrontará un nuevo desafío en el Sudamericano Sub 17. (Twitter: @SeleccionPeru) Twitter: @SeleccionPeru