Tras el empate conseguido por Chile, la Selección Peruana salió a buscar el segundo gol y lo obtuvo con Stefano Olaya a los 85 minutos en un partido amistoso que se jugó en Lima como preparación para Perú sub-20 de cara al Sudamericano de la categoría que se celebrará a inicios del próximo año en Colombia.

A poco de que terminara el encuentro en la Videna de San Luis, la ‘blanquirroja’ tuvo la oportunidad de marcar el segundo tanto. Olaya fue el encargado de ejecutar desde los doce pasos tras una falta que se dio en contra de él dentro del área chilena.

El jugador de la dorsal ‘14′ remató con la derecha hacia el lado izquierdo del arquero, pero no tan esquinado. El arquero chileno, Eduardo Villanueva, no pudo leer la jugada, consiguiendo la ‘bicolor’ una importante victoria para los futbolistas de la sub 20.

Cabe destacar que, poco antes, Chile había anotado el gol del empate tras un error en salida fue aprovechado por Joan Cruz.

El primer gol de Perú

A los 20 minutos, la ‘Blanquirroja’ protagonizó una gran jugada colectiva por el sector izquierdo que llegó al borde del área donde se ubicaba André Vásquez. El futbolista metió un pase en profundidad para el gol de Catriel Cabellos que previamente se había liberado de la marca de un zaguero.

De esa manera, la ‘Bicolor’ se adelantó en el marcador y además, tuvo la posesión del balón. Al término del primer tiempo, Perú mantuvo la ventaja parcial y le costó cuidarla, ya que los jugadores chilenos destacan por la rapidez de sus ataques.