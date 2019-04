Perú vs. Chile: hincha se metió al campo para celebrar el gol de Yuriel Celi [VIDEO]

Quiso imitar a la tía Mirna y se metió al campo para celebrar el gol de Yuriel Celi, pero no pudo llegar a ningún jugador de la bicolor. Una hincha de la selección se metió al campo del estadio San Marcos para festejar el descuento en el Perú vs. Chile por el Sudamericano Sub 17, pero esta vez no tuvo la suerte de llegar a los jugadores.

"Frida" como se leía en la camiseta que llevaba esta hincha de cabello ondulado y teñido de rubio, ingresó al campo desde la tribuna de occidente instantes después del gol que marcó Yuriel Celi y provocó la alerta del personal de seguridad y la Policía Nacional.

La hincha de la bicolor no pudo acercarse a ningún futbolista y al verse rodeada no opuso ninguna resistencia y dejó que la Policía cumpla su deber y la retire, no solo del campo de juego, sino también del estadio por haber violado el reglamento.

Este hecho aislado retrasó por un minuto el Perú vs. Chile que se jugó por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17