Días antes del amistoso entre Perú y Chile, el referente Gary Medel se ha referido a la 'Blanquirroja'. El defensor destacó las fortalezas del equipo dirigido por Ricardo Gareca y se toma seriamente el Clásico del Pacífico.

"Sí, clásico es clásico. Pero todos los rivales son iguales. Perú es un gran rival, tiene jugadores de calidad. Ello son muy dinámicos y muy rápidos. Tiene esa posibilidad de manejar esas características dentro del campo", indicó.



"Debemos analizar a todo el equipo titular completo. Por ejemplo, ellos tienen un lateral derecho muy veloz que juega en una liga muy grande", añadió Medel en referencia a Luis Advíncula, quien actúa en España con Rayo Vallecano.

El zaguero de Chile aseguró que ha quedado encantado con el estilo de la 'bicolor'. "Me gusta bastante como juega, es un equipo que se conoce de mucho tiempo. El entrenador hizo un gran trabajo en el vestuario y se hicieron fuertes". añadió.

Medel también cree que los rivales miran distinto a Perú después de su participación en el Mundial. "La perspectiva sí cambió. En el inicio de la Eliminatoria era un rival distinto al que terminó. Se fue ganando poco a poco un espacio, trabajaron calladitos, lo hicieron súper bien y se ganaron el respeto que se merecen", añadió.

" Perú sorprendió bastante, mejoraron ciento por ciento, porque estaban en un bajo nivel y de un momento a otro empezaron a ganar y uno se acostumbra a ganar, a ser positivo", agregó el 'Pitbull'.

Por último, Medel aclaró que no estuvo atento al trabajo de Perú en el Mundial y tampoco les apoyó durante el torneo. "No, la verdad no (hinché por ellos). Yo solamente hinchó por Chile. No sé cómo explicar que si ganaba me daba igual o sí perdía me daba igual. No tengo nada en contra de ellos, pero es la verdad", concluyó.

