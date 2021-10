Los clásicos siempre se juegan de manera distinta. Los encuentros ante tu clásico rival son siempre especiales, pues vaya bien o mal, siempre va a tener un recuerdo, positivo o negativo. Por ello, el ‘Clásico del Pacífico’ de este jueves 7 de octubre de seguro tendrá esa carga emotiva de siempre.

En la Era Gareca esa emotividad en los encuentros ante la selección chilena no ha sido un tema ajeno, por ello, hacemos un recuento de los encuentros de nuestra selección ante Chile en la etapa de la blanquirroja bajo dirección del ‘Tigre’ Gareca.

Chile 2 - 1 Perú (Copa América Chile 2015)

Este fue la primera experiencia de Gareca ante Chile, en las semifinales de la Copa América 2015. Perú llegaba tras eliminar a Bolivia por 3-1 con un triplete de Paolo Guerrero. Sin embargo, Chile venía en uno de los mejores momentos de la ‘generación dorada’. Un doblete de Eduardo Vargas le dio el pase a la final a los mapochos, mientras que Perú descontó con un gol en contra del defensa Gary Medel.

Perú 3 - 4 Chile (Eliminatorias Rusia 2018)

Perú iniciaba las eliminatorias en casa ante el clásico rival, tras su visita con caída ante Colombia en Barranquilla por 2-0. Las cosas marchaban bien, incluso con la temprana expulsión de Christian Cueva por agresión apenas a los 23 minutos del primer tiempo, Perú ganaba parcialmente por 2-1. Sin embargo, momentos de distracción provocaron que Chile de vuelta al marcador con un final de 3-4.

Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, ambos con doblete, marcaron para la visita. Jefferson Farfán en dos ocasiones y un tanto de Paolo Guerrero sobre el final lo hicieron para la bicolor.

Chile 2 - 1 Perú (Eliminatorias Rusia 2018)

La jornada 10 de las Eliminatorias Rusia 2018 continuaban y Perú visitaba Santiago para enfrentar a Chile con una plantilla renovada, bastante diferente a cuando se habían enfrentado en Lima el año anterior. Perú le plantó cara a los sureños, quienes parecían no poder romper el esquema defensivo de nuestra selección.

Sin embargo, jugadas puntuales hicieron que Arturo Vidal consiga dos tantos para los chilenos, mientras para Perú descontaba Edison Flores, tras ser asistido por Pedro Aquino.

Perú 3 - 0 Chile (Amistoso Internacional 2018)

Tras jugar el Mundial de Rusia, Perú llegaba al final de uno de sus mejores meses en cuanto a juego y resultados. Este era su tercer amistoso tras el mundial y empezaba a incluir nuevos nombres en su plantel, caso similar para Chile, que tras no clasificar a Rusia 2018, intentaba buscar nuevos jugadores.

Sin embargo, Perú dio cátedra en toque y juego y goleó a su clásico rival, con un doblete de Pedro Aquino, quien anotó en su primer toque de balón, y un gol en contra de Enzo Roco, defensa de Chile.

Perú 3 - 0 Chile (Copa América Brasil 2019)

Este sea quizás uno de los partidos más recordados de Perú ante Chile en su historia, pues no solo goleó a su clásico rival en una competencia oficial, sino que le permitió disputar la final de la Copa América, 44 años después.

Mientras que a Perú parecía salirle todo bien, Chile no supo ejecutar sus oportunidades, en parte por falta de acierto en los remates y a la soberbia actuación del portero Pedro Gallese, quien incluso le atajó un penal al en los minutos finales a Eduardo Vargas, quien había sido el verdugo de Perú muchas veces.

Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero anotaron para la selección peruana, que disputarían la final del torneo sudamericano ante Brasil.

Chile 2 - 0 Perú (Eliminatorias Qatar 2022)

Perú y Chile se medirían por la jornada 3 de las Eliminatorias Qatar 2022, con la necesidad de la blanquirroja por sumar tras empatar ante Paraguay y caer ante Brasil. Sin embargo, en un partido muy parejo, la diferencia la marcó un solo jugador: Arturo Vidal.

Y no solo eso, Vidal anotó el doblete con el que Chile finalmente ganaría el encuentro, con jugadas muy apartadas y puntuales. Sin embargo, la blanquirroja no estuvo efectiva de cara al arco y no pudo presentar mayor peligro en el arco mapocho.