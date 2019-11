Llegó con un pedido muy singular y que puede traer cola. Charles Aranguiz, volante convocado a la selección de Chile, señaló a su llegada a Santiago que el partido ante Perú “no debería jugarse” debido a la situación que atraviesa su país.

La situación en Chile no es de las mejores. Las fuertes protestas de los ciudadanos contra las acciones del gobierno de Sebastián Piñera ha provocado que el torneo local se postergue, que la final de la Copa Libertadores ya no se juegue en el Estadio Nacional de Santiago y ahora que uno de los futbolistas de La Roja pida que no se juegue el amistoso contra Perú.

Charles Aranguiz llegó a la capital chilena y señaló que “Hay un ambiente difícil. En mi opinión no se debiera jugar, respetando lo que está pasando en el país”, dijo el volante quien adelantó que este “es un tema que se puede conversar ahí en Pinto Durán y ahí ver lo mejor”.

Ya se ha reportado un caso similar con una selección sudamericana. La salida del presidente Evo Morales de Bolivia y las manifestaciones, han obligado a la selección sub 23 de ese país, cancelar los amistosos contra Perú que se iban a jugar esta semana en Lima. ¿Los seleccionados chilenos harían lo mismo por decisión propia?

Para Charles Aranguiz, que no se juegue sería una muestra de respeto al país y a los colegas que juegan en el fútbol chileno. “Sería adecuado conversar con Sifup y empatizar con los colegas que están jugando acá”, añadió.